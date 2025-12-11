После мощного землетрясения в Японии зафиксировали 24 подземных толчка

После землетрясения магнитудой 7,6 в Японии зафиксировали 24 подземных толчка

В Японии за менее чем за два дня после мощного землетрясения магнитудой 7,6 было зафиксировано 24 афтершока. Соответствующий подсчет выполнили в агентстве РИА Новости.

По информации источника, минимальная магнитуда новых подземных толчков оценивалась в 2,7, а максимальная — в 6,4, что считается сильным землетрясением. Глубина очагов залегания варьировалась от 50 до 10 километров.

Мощное землетрясение обрушилось 8 декабря на восточное побережье префектуры Аомори на севере Японии. Вскоре после этого в стране объявили угрозу цунами высотой до трех метров. Помимо этого, спустя несколько минут после подземных толчков произошел сильный афтершок, который ощущался в том числе в Токио.

Ранее Японии предрекли разрушительное землетрясение магнитудой около 7,3 с эпицентром близ Токио. Вероятность того, что оно произойдет в ближайшие 30 лет, в правительстве страны оценили примерно в 70 процентов. Предполагается, что стихийное бедствие может унести до 18 тысяч жизней, разрушить около 400 тысяч зданий и причинить экономический ущерб в размере 83 триллионов иен.