Жители российского города заявили о крупном пожаре в районе механического завода

Жители Орска заявили о крупном пожаре в районе механического завода. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Люди отметили, что в российском городе виден большой столб дыма. По их словам, на улицах из-за этого присутствует химический запах. Местные власти и представители МЧС пока никак не комментировали произошедшее.

До этого жители Великого Новгорода сообщили о шести взрывах и пожаре. Тогда средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали беспилотник.

Сведений о пострадавших и значительных разрушениях на земле не поступало.

Еще раньше стало известно, что при пожаре на Правобережном рынке Петербурга пострадали два человека. Их госпитализировали, в настоящий момент медики оказывают людям всю необходимую помощь.