04:32, 11 декабря 2025Россия

Жители Великого Новгорода сообщили о взрывах

Shot: Жители Великого Новгорода сообщили о шести взрывах и пожаре
Марина Совина
Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Жители Великого Новгорода сообщили, что слышали по меньшей мере шесть взрывов. Об этом пишет Shot в Telegram-канале.

По словам очевидцев, после звуков взрывов в одном из районов заметили пожар. По предварительной информации, система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожает беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Ранее стало известно, что Москва подверглась масштабной атаке со стороны ВСУ. За несколько часов дежурные средства ПВО Минобороны России уничтожили 30 беспилотников самолетного типа, летевших в сторону столицы.

