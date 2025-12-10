При пожаре на рынке в Петербурге пострадали люди

При пожаре на Правобережном рынке Петербурга пострадали два человека

При пожаре на Правобережном рынке в Невском районе Санкт-Петербурга пострадали два человека. Об этом сообщает «Фонтанка».

По предварительным данным, мужчина спрыгнул со второго этажа, чтобы спастись от огня. На данный момент его госпитализировали.

Еще одна пострадавшая — 52-летняя женщина — отравилась угарным газом. Сейчас угрозы для их жизни нет, отмечает издание.

О пожаре на рынке в Петербурге стало известно вечером 10 декабря. Возгорание началось в строении размером 25 на 100 метров. На место уже прибыли спасатели. По данным МЧС, площадь пожара достигла 1500 квадратных метров, из опасной зоны уже эвакуировали 100 человек.