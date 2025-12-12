Реклама

10:52, 12 декабря 2025Россия

Жительница Твери рассказала о ночной атаке БПЛА

Жительница Твери рассказала, что пряталась в ванной во время ночной атаки БПЛА
Майя Назарова

Кадр: Telegram-канал «Осторожно: Тверь»

Жительница Твери рассказала, что пряталась в ванной во время ночной атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), передает RT.

Россиянка отметила, что сталкивается с налетом дронов уже второй раз. По ее словам, до этого она оказалась в Сочи, когда там была зафиксирована атака.

«Увидела взрыв. <...> Наши службы, надо отдать им должное, это было 5-7 минут, когда все приехали. Было задействовано большое количество людей», — пояснила горожанка.

По последней информации, в результате атаки беспилотников в Твери пострадали семь человек. В больницы доставили троих взрослых и ребенка.

Еще 22 человека, включая пятерых детей, были направлены в пункт временного размещения, организованного в школе. Их обеспечили горячим питанием и предметами первой необходимости.

Украина ударила по жилому дому беспилотником в Твери в ночь на 12 декабря.

