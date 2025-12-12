Реклама

Россия
08:21, 12 декабря 2025Россия

Появились подробности о пострадавших в результате удара дрона ВСУ по многоэтажке в Твери

Троих взрослых и ребенка госпитализировали после атаки ВСУ на Тверь
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

После удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по многоэтажке в Твери в больницах находятся трое взрослых и ребенок. Подробности о пострадавших сообщили региональные власти в Telegram.

Сейчас помещенным в медучреждения россиянам оказывается вся необходимая помощь. Угрозы их жизням нет. «Остальные жители получили первую медицинскую помощь и от госпитализации отказались», — говорится в сообщении.

Кроме того, 22 человека, включая пятерых детей, находятся в пункте временного размещения, организованном в школе. Их обеспечили горячим питанием и предметами первой необходимости.

Ранее в сети появились кадры с истекающими кровью людьми, которые забежали в подъезд после удара дрона по многоэтажке. Один из них спасался почти обнаженным.

Дрон ВСУ ударил по жилому дому в Твери в ночь на 12 декабря. Пострадали семь человек, включая ребенка. Повреждения получили минимум десять квартир. Основной ущерб пришелся на нижние этажи здания. Кроме того, несколько припаркованных во дворе машин засыпало осколками. Момент взрыва беспилотника попал на видео.

