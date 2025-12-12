Истекающие кровью люди забежали в подъезд дома в Твери после удара ВСУ и попали на видео

В сети появилось еще одно видео с пострадавшими в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ролик опубликовал Mash в Telegram.
На кадрах видно, как истекающие кровью люди забежали в подъезд жилого дома. Среди них оказался мужчина в одних трусах.
Как пишет издание, жители дома оказали пострадавшим первую помощь, вынесли воду и одежду, а также помогли умыться.
Ранее появилось видео с моментом удара украинского беспилотника по многоэтажке в Твери. На записи видно, как аппарат быстро снижается, после чего происходит мощный взрыв.
Дрон ВСУ ударил по жилому дому в Твери в ночь на 12 декабря. Пострадали семь человек, включая ребенка. Повреждения получили минимум десять квартир. Несколько припаркованных во дворе машин засыпало осколками. На кадрах с последствиями атаки видно, что основной ущерб пришелся на нижние четыре этажа.