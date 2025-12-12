13 декабря в России отмечают День медведя, а во всем мире празднуют День главного редактора и День горячего какао. Православные верующие вспоминают апостола Андрея Первозванного. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 13 декабря — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День медведя

В настоящее время на территории России обитают четыре вида медведей: бурый, белый, белогрудый и черный. Самый распространенный из них — бурый, его можно встретить во многих регионах страны, в том числе на Урале, в Сибири и на Камчатке.

Однако с каждым годом популяция медведей сокращается. В числе главных причин— незаконная охота и разрушение естественной среды обитания животных. День медведя призван привлечь внимание общественности к этим проблемам.

Дeнь «Джeнтльмeнoв удaчи»

Фото: Globallookpress.com

13 декабря 1971 года состоялась премьера кинокомедии «Джентльмены удачи», которая очень скоро стала лидером советского проката — в общей сложности ее посмотрели более 65 миллионов зрителей. В итоге фильм стал культовым, а цитаты из него — народными.

Праздники в мире

День главного редактора

Главный редактор — это высококвалифицированный журналист, обладающий навыками управленца. Он руководит процессом создания материалов и определяет информационную политику издания, а также следит за корректностью высказываний и формирует уникальный облик вверенного ему СМИ.

День горячего какао

Родина какао — Южная Америка, местные племена выращивали какао-бобы еще три тысячи лет назад. Правда, их напиток сильно отличался от современного: ацтеки добавляли в какао острые специи и подавали его холодным.

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Какие еще праздники отмечают в России и мире 13 декабря

День первых снежинок.

День лошади в США.

День моряка в Бразилии.

День Республики на Мальте.

Какой церковный праздник 13 декабря

День памяти апостола Андрея Первозванного

Согласно преданию, апостол Андрей стал первым учеником Христа, он же рассказал о Мессии своему брату Петру. После Воскресения Андрею выпал жребий проповедовать в Причерноморье, а также по берегам Дуная и Днепра.

Его житие гласит, что Андрей восходил на гору, где впоследствии появился город Киев, дошел до территории современного Новгорода, а затем и до Рима. В конце пути он повернул в сторону Византии — там в небольшом селении, будущем Константинополе, апостол основал Церковь.

Какие еще церковные праздники отмечают 13 декабря

День памяти святителя Фрументия, архиепископа Индийского.

День памяти священномученика Иоанна Честнова, пресвитера.

Приметы на 13 декабря

По народному календарю 13 декабря — Андреев день. Знахари и целители на Руси считали его своим праздником, в это время они активно принимали посетителей и проводили обряды.

В Андреев день рыбаки прислушиваются к шуму воды в проруби. Если она бурлит и шумит — скоро начнутся морозы и вьюги.

Если 13 декабря ясно и морозно, то урожай в следующем году будет богатый.

Снег, выпавший в Андреев день, будет лежать до апреля.

Кто родился 13 декабря

Николай Рыбников (1930 — 1990)

Советский актер снялся более чем в 50 фильмах, многие из которых стали классикой отечественного кинематографа. Среди самых популярных картин: «Весна на Заречной улице», «Девчата», «Высота», «Девушка без адреса».

Фото: Кассин Е., Коньков А. / ТАСС

Джейми Фокс (58 лет)

Американский актер прославился благодаря ролям в картинах «Джанго освобожденный», «Законопослушный гражданин», «Штурм Белого дома», «Новый Человек-паук: Высокое напряжение», «Человек-паук: Нет пути домой» и многим другим проектам. Помимо кино, Фокс занимается музыкой и даже выпустил несколько альбомов.

Кто еще родился 13 декабря