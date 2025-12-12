13 декабря в России отмечают День медведя, а во всем мире празднуют День главного редактора и День горячего какао. Православные верующие вспоминают апостола Андрея Первозванного. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 13 декабря — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
День медведя
В настоящее время на территории России обитают четыре вида медведей: бурый, белый, белогрудый и черный. Самый распространенный из них — бурый, его можно встретить во многих регионах страны, в том числе на Урале, в Сибири и на Камчатке.
Однако с каждым годом популяция медведей сокращается. В числе главных причин— незаконная охота и разрушение естественной среды обитания животных. День медведя призван привлечь внимание общественности к этим проблемам.
Дeнь «Джeнтльмeнoв удaчи»
13 декабря 1971 года состоялась премьера кинокомедии «Джентльмены удачи», которая очень скоро стала лидером советского проката — в общей сложности ее посмотрели более 65 миллионов зрителей. В итоге фильм стал культовым, а цитаты из него — народными.
Праздники в мире
День главного редактора
Главный редактор — это высококвалифицированный журналист, обладающий навыками управленца. Он руководит процессом создания материалов и определяет информационную политику издания, а также следит за корректностью высказываний и формирует уникальный облик вверенного ему СМИ.
День горячего какао
Родина какао — Южная Америка, местные племена выращивали какао-бобы еще три тысячи лет назад. Правда, их напиток сильно отличался от современного: ацтеки добавляли в какао острые специи и подавали его холодным.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 13 декабря
- День первых снежинок.
- День лошади в США.
- День моряка в Бразилии.
- День Республики на Мальте.
Какой церковный праздник 13 декабря
День памяти апостола Андрея Первозванного
Согласно преданию, апостол Андрей стал первым учеником Христа, он же рассказал о Мессии своему брату Петру. После Воскресения Андрею выпал жребий проповедовать в Причерноморье, а также по берегам Дуная и Днепра.
Его житие гласит, что Андрей восходил на гору, где впоследствии появился город Киев, дошел до территории современного Новгорода, а затем и до Рима. В конце пути он повернул в сторону Византии — там в небольшом селении, будущем Константинополе, апостол основал Церковь.
Какие еще церковные праздники отмечают 13 декабря
- День памяти святителя Фрументия, архиепископа Индийского.
- День памяти священномученика Иоанна Честнова, пресвитера.
Приметы на 13 декабря
По народному календарю 13 декабря — Андреев день. Знахари и целители на Руси считали его своим праздником, в это время они активно принимали посетителей и проводили обряды.
- В Андреев день рыбаки прислушиваются к шуму воды в проруби. Если она бурлит и шумит — скоро начнутся морозы и вьюги.
- Если 13 декабря ясно и морозно, то урожай в следующем году будет богатый.
- Снег, выпавший в Андреев день, будет лежать до апреля.
Кто родился 13 декабря
Николай Рыбников (1930 — 1990)
Советский актер снялся более чем в 50 фильмах, многие из которых стали классикой отечественного кинематографа. Среди самых популярных картин: «Весна на Заречной улице», «Девчата», «Высота», «Девушка без адреса».
Джейми Фокс (58 лет)
Американский актер прославился благодаря ролям в картинах «Джанго освобожденный», «Законопослушный гражданин», «Штурм Белого дома», «Новый Человек-паук: Высокое напряжение», «Человек-паук: Нет пути домой» и многим другим проектам. Помимо кино, Фокс занимается музыкой и даже выпустил несколько альбомов.
Кто еще родился 13 декабря
- Тейлор Свифт (36 лет) — американская певица.
- Мурат Насыров (1969 — 2007) — казахстанский и российский певец.
- Стив Бушеми (68 лет) — американский актер.