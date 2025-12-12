Реклама

Россия
00:05, 13 декабря 2025Россия

13 декабря: какой праздник отмечают в России и мире

Ксения Дорофеева

Фото: wirestock / Freepik

13 декабря в России отмечают День медведя, а во всем мире празднуют День главного редактора и День горячего какао. Православные верующие вспоминают апостола Андрея Первозванного. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 13 декабря — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День медведя

В настоящее время на территории России обитают четыре вида медведей: бурый, белый, белогрудый и черный. Самый распространенный из них — бурый, его можно встретить во многих регионах страны, в том числе на Урале, в Сибири и на Камчатке.

Однако с каждым годом популяция медведей сокращается. В числе главных причин— незаконная охота и разрушение естественной среды обитания животных. День медведя призван привлечь внимание общественности к этим проблемам.

Дeнь «Джeнтльмeнoв удaчи»

Фото: Globallookpress.com

13 декабря 1971 года состоялась премьера кинокомедии «Джентльмены удачи», которая очень скоро стала лидером советского проката — в общей сложности ее посмотрели более 65 миллионов зрителей. В итоге фильм стал культовым, а цитаты из него — народными.

Праздники в мире

День главного редактора

Главный редактор — это высококвалифицированный журналист, обладающий навыками управленца. Он руководит процессом создания материалов и определяет информационную политику издания, а также следит за корректностью высказываний и формирует уникальный облик вверенного ему СМИ.

День горячего какао

Родина какао — Южная Америка, местные племена выращивали какао-бобы еще три тысячи лет назад. Правда, их напиток сильно отличался от современного: ацтеки добавляли в какао острые специи и подавали его холодным.

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom  

Какие еще праздники отмечают в России и мире 13 декабря

  • День первых снежинок.
  • День лошади в США.
  • День моряка в Бразилии.
  • День Республики на Мальте.

Какой церковный праздник 13 декабря

День памяти апостола Андрея Первозванного

Согласно преданию, апостол Андрей стал первым учеником Христа, он же рассказал о Мессии своему брату Петру. После Воскресения Андрею выпал жребий проповедовать в Причерноморье, а также по берегам Дуная и Днепра.

Его житие гласит, что Андрей восходил на гору, где впоследствии появился город Киев, дошел до территории современного Новгорода, а затем и до Рима. В конце пути он повернул в сторону Византии — там в небольшом селении, будущем Константинополе, апостол основал Церковь.

Фото: pravicon.com / Wikipedia

Какие еще церковные праздники отмечают 13 декабря

  • День памяти святителя Фрументия, архиепископа Индийского.
  • День памяти священномученика Иоанна Честнова, пресвитера.

Приметы на 13 декабря

По народному календарю 13 декабря — Андреев день. Знахари и целители на Руси считали его своим праздником, в это время они активно принимали посетителей и проводили обряды.

  • В Андреев день рыбаки прислушиваются к шуму воды в проруби. Если она бурлит и шумит — скоро начнутся морозы и вьюги.
  • Если 13 декабря ясно и морозно, то урожай в следующем году будет богатый.
  • Снег, выпавший в Андреев день, будет лежать до апреля.

Кто родился 13 декабря

Николай Рыбников (1930 — 1990)

Советский актер снялся более чем в 50 фильмах, многие из которых стали классикой отечественного кинематографа. Среди самых популярных картин: «Весна на Заречной улице», «Девчата», «Высота», «Девушка без адреса».

Фото: Кассин Е., Коньков А. / ТАСС

Джейми Фокс (58 лет)

Американский актер прославился благодаря ролям в картинах «Джанго освобожденный», «Законопослушный гражданин», «Штурм Белого дома», «Новый Человек-паук: Высокое напряжение», «Человек-паук: Нет пути домой» и многим другим проектам. Помимо кино, Фокс занимается музыкой и даже выпустил несколько альбомов.

Кто еще родился 13 декабря

  • Тейлор Свифт (36 лет) — американская певица.
  • Мурат Насыров (1969 — 2007) — казахстанский и российский певец.
  • Стив Бушеми (68 лет) — американский актер.

