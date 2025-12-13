42-летняя звезда «Универа» похвасталась прессом на фото

Российская актриса Наталья Рудова похвасталась прессом на фото

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова похвасталась прессом на новом фото. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 4,5 миллиона подписчиков.

42-летняя звезда сериала «Универ» позировала в черном укороченном топе, который демонстрировал рельефные мышцы. Помимо этого, она надела свободные камуфляжные штаны и коричневую куртку-бомбер.

В качестве обуви знаменитость выбрала черные ботинки. «Успев только позавтракать, обнаружила у себя пресс», — похвалилась артистка.

Ранее в декабре звезда «Универа» показала фото в облегающем мокром платье. Рудова запечатлела себя в ярко-красном изделии с глубоким декольте.