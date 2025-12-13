«Ъ»: Бойцы ОМОН ворвались в московский бар «Невротик»

Бойцы ОМОН ворвались в московский бар «Невротик» в разгар вечеринки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Мужчин уложили на пол, женщинам разрешили сидеть на стульях. У посетителей проверяли телефоны, наличие наркотиков, фотографировали документы. Репортер издания также рассказал, что силовики интересовались у гостей мероприятия отношением к власти, а девушкам задавали вопросы про феминитивы.

В ноябре в Москве силовики грубо стащили девушку за руки и ноги с танцпола во время рейда в поисках ЛГБТ-пропаганды (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в ночном клубе Vibe. Правоохранители нагрянули в развлекательное заведение после получения данных о наличии там запрещенных веществ и лиц нетрадиционной ориентации.