21:26, 13 декабря 2025

Бойцы ОМОН ворвались в московский бар «Невротик»

Марина Совина
Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Бойцы ОМОН ворвались в московский бар «Невротик» в разгар вечеринки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Мужчин уложили на пол, женщинам разрешили сидеть на стульях. У посетителей проверяли телефоны, наличие наркотиков, фотографировали документы. Репортер издания также рассказал, что силовики интересовались у гостей мероприятия отношением к власти, а девушкам задавали вопросы про феминитивы.

В ноябре в Москве силовики грубо стащили девушку за руки и ноги с танцпола во время рейда в поисках ЛГБТ-пропаганды (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в ночном клубе Vibe. Правоохранители нагрянули в развлекательное заведение после получения данных о наличии там запрещенных веществ и лиц нетрадиционной ориентации.

