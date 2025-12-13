Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:09, 13 декабря 2025Бывший СССР

Бывший украинский военный рассказал о низкой подготовке в ВСУ

РИА Новости: Мобилизованным в ряды ВСУ на стрельбищах давали по 13 патронов
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Уровень подготовки мобилизованных в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается низким, на стрельбищах бойцам выдают по 13 патронов. Об этом рассказал бывший украинский военный с позывным Хантер в беседе с РИА Новости.

В данный момент Хантер служит в добровольческого батальона имени Максима Кривоноса.

«На полигоне нас выгоняли пять километров в одну сторону, и так два раза в день — утром и вечером. Чтобы пострелять по 13 патронов. Это смешно. Когда спрашивали, почему так мало, нам отвечали: попадете в зону боевых действий — там настреляетесь», — рассказал Хантер о подготовке в ВСУ.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил Украины не дают сослуживцам сдаться в плен и расстреливают их.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сатисфакция». В украинском порту после удара загорелось турецкое судно. Как это оценили в России после атак ВСУ в Черном море?

    Объяснена способность гениев спать по четыре часа в сутки

    Раскрыт способ увеличить размер пенсии

    СК не исключил криминальную причину исчезновения семьи Усольцевых

    Бывший украинский военный рассказал о низкой подготовке в ВСУ

    В России установили даты новогодних каникул у школьников

    Заморозку российских активов назвали полнейшим фарсом

    В Госдуме рассказали о праве бойцов СВО на льготы по ЖКХ

    Раскрыты последствия возможной конфискации российских активов

    Разведчик рассказал о попытках ВСУ покинуть пригород Северска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok