Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:48, 13 декабря 2025Мир

Экс-аналитик ЦРУ предрек окончание конфликта на Украине в январе

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Конфликт на Украине может закончиться в январе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Конфликт на Украине может закончиться уже в начале 2026 года. Такое мнение в разговоре с KP.RU выразил бывший сотрудник ЦРУ Рэй Макговерн.

«Возможно, уже в январе-феврале», — уточнил экс-аналитик ЦРУ. Как утверждает Макговерн, Украина станет нейтральным, внеблоковым, демилитаризованным государством с существенно уменьшенной территорией.

Эксперт отметил, что послание президента США Дональда Трампа Киеву «простое и жесткое»: у Украины нет козырей. «Есть только выбор — подписать сделку сейчас или потерять остатки боеспособной армии в многочисленных "котлах"», — добавил Макговерн.

Материалы по теме:
«Зеленского сменят через полгода» Серый кардинал украинской политики ушел в отставку. Как коррупционный скандал изменит Украину?
«Зеленского сменят через полгода»Серый кардинал украинской политики ушел в отставку. Как коррупционный скандал изменит Украину?
29 ноября 2025
Зеленский приехал на одно из сложнейших для ВСУ направлений фронта. Что сейчас происходит в Купянске?
Зеленский приехал на одно из сложнейших для ВСУ направлений фронта. Что сейчас происходит в Купянске?
12 декабря 2025

Экс-аналитик ЦРУ рассказал, что основной рычаг давления США на Украину — полный отказ в военной, финансовой и политической поддержке. Как только глава Украины Владимир Зеленский окончательно убедится, что Европа — это «бумажный тигр», а Вашингтон больше не даст ни одного доллара и ни одной ракеты, он будет вынужден подписать соглашение, считает Макговерн.

Кроме того, отметил эксперт, коррупционный скандал на Украине всплыл именно в тот момент, когда Зеленского нужно максимально ослабить политически. Когда налогоплательщики в США и ЕС увидят, что выделенные миллиарды осели на виллах на Лазурном берегу и Сардинии, терпение лопнет окончательно. «Это дополнительный, очень мощный рычаг давления: либо Зеленский идет на сделку быстро, либо разоблачения продолжатся», — подчеркнул Макговерн.

Ранее директор аналитического центра Eurointelligence Вольфганг Мюнхау заявил, что Европа проиграет при любом исходе переговоров об урегулировании конфликта на Украине. По его словам, европейцы сами загнали себя в угол, не придумав реалистичного плана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе предрекли скорый переход Одессы под контроль российских войск

    Российские дети массово подсели на алкогольные конфеты

    Экс-аналитик ЦРУ предрек окончание конфликта на Украине в январе

    Глава МИД Турции назвал способ разрешения конфликта на Украине

    Раскрыты подробности крушения самолета в Подмосковье

    Трамп выступил с угрозой после гибели американских военных в Сирии

    В США раскрыли стратегию Европы по спасению Украины

    Электробус протаранил остановку в Москве

    Российская конькобежка отобралась на Олимпиаду

    Зеленский заявил о «значительном шансе» на урегулирование конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok