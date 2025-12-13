Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Конфликт на Украине может закончиться в январе

Конфликт на Украине может закончиться уже в начале 2026 года. Такое мнение в разговоре с KP.RU выразил бывший сотрудник ЦРУ Рэй Макговерн.

«Возможно, уже в январе-феврале», — уточнил экс-аналитик ЦРУ. Как утверждает Макговерн, Украина станет нейтральным, внеблоковым, демилитаризованным государством с существенно уменьшенной территорией.

Эксперт отметил, что послание президента США Дональда Трампа Киеву «простое и жесткое»: у Украины нет козырей. «Есть только выбор — подписать сделку сейчас или потерять остатки боеспособной армии в многочисленных "котлах"», — добавил Макговерн.

Экс-аналитик ЦРУ рассказал, что основной рычаг давления США на Украину — полный отказ в военной, финансовой и политической поддержке. Как только глава Украины Владимир Зеленский окончательно убедится, что Европа — это «бумажный тигр», а Вашингтон больше не даст ни одного доллара и ни одной ракеты, он будет вынужден подписать соглашение, считает Макговерн.

Кроме того, отметил эксперт, коррупционный скандал на Украине всплыл именно в тот момент, когда Зеленского нужно максимально ослабить политически. Когда налогоплательщики в США и ЕС увидят, что выделенные миллиарды осели на виллах на Лазурном берегу и Сардинии, терпение лопнет окончательно. «Это дополнительный, очень мощный рычаг давления: либо Зеленский идет на сделку быстро, либо разоблачения продолжатся», — подчеркнул Макговерн.

Ранее директор аналитического центра Eurointelligence Вольфганг Мюнхау заявил, что Европа проиграет при любом исходе переговоров об урегулировании конфликта на Украине. По его словам, европейцы сами загнали себя в угол, не придумав реалистичного плана.