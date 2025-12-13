Профессор Дизен: Европа обеспечивает разрушение Украины

Некоторые из стран Старого света возглавляются некомпетентными политическими лидерами, в то время как мир переходит от однополярной системы к многополярной. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, максималистские требования Европы в вопросе об украинском конфликте направлены на поддержку киевского режима, но фактически обеспечивают разрушение этой восточноевропейской страны.

Ранее профессор философии в Миланском университете Андреа Жок спрогнозировал скорое завершение российско-украинского конфликта. Но после этого будет создан долгосрочный структурный альянс между остатками радикализованных украинских сил и европейским милитаризмом.

В свою очередь, Дизен уверен, что Европа внушила себе «какую-то чепуху», и теперь не хочет включить Россию в общеевропейскую систему безопасности.