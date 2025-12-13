Реклама

12:37, 13 декабря 2025

Итальянский профессор назвал сроки завершения конфликта на Украине

Профессор Жок: Конфликт на Украине формально закончится весной-летом 2026 года
Кирилл Луцюк

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В настоящее время все указывает на то, что российско-украинский конфликт вступает в заключительную фазу, считает профессор философии в Миланском университете Андреа Жок. Его процитировало издание Steigan.

По его мнению, формальное завершение этого вооруженного противостояния произойдет в период между весной и летом 2026 года. Однако, как полагает профессор, главная проблема в том, что этим все не закончится.

«В будущем нас ждет долгосрочный структурный альянс между остатками радикализованных украинских сил и европейским милитаризмом», — полагает Жок.

Он предположил, что радикальные националистические элементы на Украине будут интерпретировать любое мирное соглашение как свою собственную версию «легенды о кинжале в спину», которой «кормили» немецких ветеранов после Первой мировой войны. Смысл этой идеи заключается в том, что война была проиграна не на поле боя, а из-за политического предательства в тылу.

В свою очередь, европейские лидеры, хотя и осознают, что в реальности неспособны противостоять Москве в прямом военном столкновении, не могут рассматривать мир как вариант. Жок считает, что для таких людей, как председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен и Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, «пока есть война, есть надежда». Это означает, что Брюссель продолжит вести против России перманентную гибридную войну, в которой украинские военизированные формирования будут предоставлять часть живой силы, а Европа — технологические и финансовые средства.

Жок прогнозирует, что диверсии, террористические акты, кибервойна и прочее станут естественным завершением нынешней ситуации.

«Российская угроза станет постоянным лейтмотивом, и во имя всеобъемлющих оборонных императивов давняя мечта неолиберализма воплотится в своей чистейшей форме: общество рабов, милитаризованное умом и финансами, в интересах новых экономических феодальных правителей», — подытожил профессор.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине продвигаются вперед, и план из 20 пунктов приобретает все более четкие очертания.

