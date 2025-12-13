Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:42, 13 декабря 2025Путешествия

В российских самолетах допустили появление интернета

Ядров: Росавиация обсудит оснащение пассажирских самолетов доступа в интернет
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Thanakorn.P / Shutterstock / Fotodom  

Росавиация обсудит вопрос оснащения российских самолетов оборудованием для предоставления доступа в интернет. Об этом сообщает ТАСС.

Глава ведомства Дмитрий Ядров заявил, что вопросом занимается российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440». «В конечном итоге, в рамках реализации проекта по запуску низкоорбитальной группировки прорабатываем вопрос с российскими производителями об оснащении воздушных судов специальными терминалами, которые позволят в конечном итоге предоставлять пассажирам услуги интернета на борту», — заметил Ядров.

Также он отметил, что терминал, необходимый для обеспечения доступа в интернет, должен соответствовать определенным требованиям. Дмитрий Ядров полагает, что в этой связи придется дорабатывать конструкцию воздушных судов. Стоимость подключения к интернету для пассажиров не раскрывается. На соответствующий вопрос глава Росавиации ответил, что нужно «коммерцию считать».

Ранее стало известно, что в Китае приготовились запретить пауэрбанки без экрана в целях безопасности. Согласно будущим требованиям, внешний аккумулятор также должен иметь приложение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Возобновился еще один завершенный Трампом конфликт. США так и не смогли получить доступ к огромным запасам редкоземельных металлов

    Объяснена способность гениев спать по четыре часа в сутки

    В России напомнили о запрете принуждать работать в новогодние праздники

    В России пообещали жестокий ответ за атаку ВСУ на Саратов

    Невеста Миранчука пожаловалась на жизнь в США

    Москвичам пообещали скорую оттепель

    Ночной удар по Одессе назвали самым массовым с начала спецоперации

    Звездный актер из фильма «Маска» найден мертвым в луже крови

    В российских самолетах допустили появление интернета

    Врач назвал три сильнее всего провоцирующих головную боль алкогольных напитка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok