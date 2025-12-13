В российских самолетах допустили появление интернета

Ядров: Росавиация обсудит оснащение пассажирских самолетов доступа в интернет

Росавиация обсудит вопрос оснащения российских самолетов оборудованием для предоставления доступа в интернет. Об этом сообщает ТАСС.

Глава ведомства Дмитрий Ядров заявил, что вопросом занимается российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440». «В конечном итоге, в рамках реализации проекта по запуску низкоорбитальной группировки прорабатываем вопрос с российскими производителями об оснащении воздушных судов специальными терминалами, которые позволят в конечном итоге предоставлять пассажирам услуги интернета на борту», — заметил Ядров.

Также он отметил, что терминал, необходимый для обеспечения доступа в интернет, должен соответствовать определенным требованиям. Дмитрий Ядров полагает, что в этой связи придется дорабатывать конструкцию воздушных судов. Стоимость подключения к интернету для пассажиров не раскрывается. На соответствующий вопрос глава Росавиации ответил, что нужно «коммерцию считать».

