Наука и техника
14:37, 11 декабря 2025

Раскрыта опасность одного вида пауэрбанков

В Китае приготовились запретить паэурбанки без экрана ради безопасности
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: LesdaMore / Shutterstock / Fotodom

Власти Китая заявили, что внешние аккумуляторы без экрана могут быть потенциально опасны для пользователей. Об этом сообщает издание ITHome.

Министерство промышленности и информационных технологий Китая подготовило запрет на продажу в стране пауэрбанков, которые не имеют дисплея и фирменного приложения. Специалисты раскрыли информацию, что встроенный экран и приложение-компаньон позволят контролировать технические характеристики аккумуляторов и неполадки в их работе.

По словам чиновников, за последний год резко выросло число инцидентов, связанных с возгоранием внешних аккумуляторов на борту самолетов. Ранее местные власти уже запретили провоз батарей, которые не имеют сертификации China Compulsory Certification.

В материале говорится, что новые технические требования вынудят около 70 процентов производителей пауэрбанков закрыть предприятия. Журналисты объяснили, что у мелких и средних производителей не будет возможности подготовить продукцию, которая соответствовала бы строгим требованиям. Запрет могут ввести к июню 2026 года.

В октябре стало известно о возгорании пауэрбанка на борту летевшего из Ханчжоу в Сеул самолета Air China. Пожар оперативно потушили бортпроводники, никто из пассажиров рейса не пострадал.

