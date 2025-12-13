Реклама

12:31, 13 декабря 2025Россия

В России напомнили о штрафе за гирлянды

Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: FOTOGRIN / Shutterstock / Fotodom  

За размещение гирлянды на фасаде дома с нарушениями грозит штраф. Об этом заявил РИА Новости член комиссии Общественной палаты (ОП) России Евгений Машаров.

По словам Машарова, штраф предусмотрен частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ. В этой статье упоминается нарушение требований пожарной безопасности. Евгений Машаров напомнил, что штраф составляет от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

Спикер напомнил, что как такового запрета на гирлянды с внешней стороны окон или на фасаде в российском законодательстве нет. Однако при их установке кроме правил пожарной безопасности можно нарушить внутридомовые правила — например, при сверлении стен дома.

«Рекомендую получить согласие письменно, чтобы в случае жалобы от "соседа" вы не были привлечены к ответственности по вышеуказанной статье», — посоветовал Евгений Машаров. В случае, если договориться с соседями не получится, то можно просто повесить гирлянду внутри окна или на балконе.

Ранее в декабре Машаров напомнил, что работодатель не вправе принуждать сотрудника работать в праздники. Однако в Трудовом кодексе прописан ряд редких исключений.

