22:46, 13 декабря 2025Мир

Глава МИД Турции назвал способ разрешения конфликта на Украине

Фидан: Украинский кризис можно разрешить путем референдума
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Soeren Stache / dpa / Global Look Press

Украинский конфликт может быть разрешен путем референдума на Украине. Такой способ в интервью телеканалу tvnet назвал глава МИД Турции Хакан Фидан.

«Проблемы, связанные с украинским кризисом, останутся и в 2026 году, по крайней мере, в первом-втором кварталах. Некоторые вопросы могут быть решены через референдум или выборы на Украине. Может идти речь о таком решении, под которым политический лидер единолично не захочет ставить подпись», — сказал он.

По его словам, и Россия, и Украина «четко говорят, чего хотят и чего не хотят», однако пожелания Москвы и Киева очень сильно разнятся. Министр выразил надежду, что стороны смогут прийти к компромиссному решению.

Ранее Фидан заявил, что у России есть много причин никому не доверять на международной арене из-за ситуации вокруг украинского конфликта.

