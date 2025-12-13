Лукашенко попросил не задавать ему «гадкие вопросы» про Путина и Трампа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью американскому телеканалу Newsmax TV попросил не задавать «гадкие вопросы» про российского лидера Владимира Путина, главы США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, передает Telegram-каналом «Пул Первого».

Белорусский лидер назвал себя убежденным сторонником Трампа. Он также подчеркнул, что Путин является его «близким родственником», а Си Цзиньпин — очень хорошим другом. «Поэтому никаких гадких вопросов в отношении этих трех лиц не задавайте», — сказал он.

Ранее Лукашенко похвалил действия Трампа. Он признался, что они ему нравятся, уточнив, что говорит это без лести.