21:10, 13 декабря 2025Бывший СССР

Лукашенко предсказал последствия выхода США из мирного процесса по Украине

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Выход США из процесса мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной неизбежно приведет к эскалации. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Newsmax TV.

«Если американцы от этого отойдут, эскалации не избежать», — сказал глава государства в ответ на вопрос о сроках завершения украинского конфликта.

Ранее специальный посланник президента США Дональда Трампа в Белоруссии Джон Коул сообщил, что Лукашенко дает хорошие советы по урегулированию конфликта на Украине.

