Мир
10:13, 13 декабря 2025

В Европе захотели избежать войны с Россией

Мема: Европа должна избежать войны против России и восстановить диалог
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Европа должна отменить перевооружение и избежать войны с Россией. Об этом в своем X заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

По словам Мемы, Россия не является врагом для жителей Европы. Армандо Мема подчеркнул, что об этом ясно и громко заявила администрация президента США Дональда Трампа. «Наш враг — Европейский союз (ЕС), работающий против народа», — заметил политик.

Также Мема в своем сообщении уличил европейских разжигателей войны: «Мы должны отменить опасный план ЕС по перевооружению, мы должны избежать войны против России, восстановить диалог».

Политик подытожил, что при необходимости он может снова посетить Москву, чтобы повторить слова президента Трампа о мире. К своему сообщению Мема добавил фотографию, на которой он стоит на Красной площади в российской столице.

Ранее стало известно, что спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в эти выходные встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Берлине.

