02:24, 13 декабря 2025Мир

МИД Турции после удара по судну в Черноморске призвал завершить украинский конфликт

МИД Турции призвал завершить конфликт после удара по судну в Черноморске
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

МИД Турции после удара Вооруженных сил (ВС) России по судну в Черноморске Одесской области призвал завершить конфликт на Украине. Соответствующая запись появилась на сайте министерства.

В МИД подчеркнули, что произошедшее «подтверждает обоснованность ранее выраженных опасений».

«В связи с этим мы еще раз подчеркиваем важность скорейшего прекращения войны между Россией и Украиной и напоминаем о необходимости достижения соглашения об обеспечении безопасности судоходства в Черном море», — говорится в заявлении.

Ранее военкор Александр Сладков назвал удар по судну сатисфакцией. «Не одним ли мы камнем двух зайцев подбили. Турция, такая активная при своих потерях, так тихо молчала, когда наших атаковали в турецких водах… Сатисфакция», — написал журналист.

