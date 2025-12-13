Реклама

Россия
01:49, 13 декабря 2025Россия

Российский военкор назвал сатисфакцией атаку на турецкое судно в украинском порту

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Juliane Sonntag / Globallookpress.com

Военкор Александр Сладков в Telegram-канале прокомментировал атаку ВС России на турецкий танкер в украинском порту города Черноморска Одесской области и назвал ее сатисфакцией.

Ранее стало известно, что в порту после удара Вооруженных сил (ВС) России загорелось судно с электрогенераторами компании «AKCA», принадлежащее турецкой компании Cenk RoRo.

«Не одним ли мы камнем двух зайцев подбили. Турция, такая активная при своих потерях, так тихо молчала, когда наших атаковали в турецких водах… Сатисфакция», — написал журналист.

Он напомнил, что Россия, проводя чужие суда через Северный морской путь, берет на себя обязательства защитить их в своей акватории, чего не сделала турецкая сторона.

«А турки нападения на наши танкеры "не заметили". Ну ладно, горите тогда огнем. И не возите на Украину товары двойного назначения, газовые станции там всякие…», — заключил военкор.

10 декабря сообщалось о нападении на судно под флагом Коморских островов. Танкер следовал в порт Новороссийска, но по пути был атакован безэкипажными катерами (БЭК) Sea Baby. Украина подтвердила свою причастность к удару.

28 ноября стало известно об атаках на нефтяные танкеры под флагом Гамбии Kairos и Virat, которые следовали в Россию. Ответственность за удары также взяли на себя Служба безопасности Украины и военно-морские силы страны.

После этого Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило об ударе по танкеру Midvolga 2, приписанному к Большому порту Санкт-Петербурга. Судно перевозило растительное масло и следовало в Грузию.

