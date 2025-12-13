Реклама

09:54, 13 декабря 2025

Украине захотели передать неисправные «МиГи»

Генерал Липовой: Польша передаст Украине нересурсные и неисправные МиГ-29
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Peter Andrews / Reuters

Истребители МиГ-29, которые Польша собралась передать Украине, имеют израсходованный ресурс. Об этом ТАСС заявил председатель президиума «Офицеров России», генерал-майор Сергей Липовой.

«Польские самолеты МиГ-29, когда у них был ресурс и когда эти самолеты были исправны, — это очень хорошие истребители тактического радиуса действия», — заметил Липовой. Однако боевые машины выслужили установленные сроки. По мнению генерал-майора, поэтому Польша и захотела «продать» их Украине.

«Половина из этих самолетов будут нересурсными, и половина будут неисправными», — рассказал Сергей Липовой. По его мнению, нересурсным самолетом опасно пользоваться, так как в любой момент на нем может отказать любой агрегат — в том числе, двигатель. «А те, которые нерабочие, — это он может стоять на земле и использоваться как донор, когда с него снимают запчасти и ставят на другой», — подытожил спикер.

Ранее обещанные Украине истребители МиГ-29 военный эксперт Алексей Леонков назвал металлоломом. «Списанные самолеты, у которых не определен ресурс, — это фактически металлолом. Предпосылки к катастрофе или аварии достаточно высокие», — подчеркнул Леонков.

