12:51, 13 декабря 2025Бывший СССР

На Украине заявили о новой отставке в офисе президента

Гончаренко: Зеленский уволит замглаву офиса президента Украины Татарова
Андрей Шеньшаков

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что заместитель главы офиса президента Украины Олег Татаров будет уволен. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Татарова увольняют из офиса Зеленского. Чтобы разойтись не очень плохо, он предлагал главе СБУ Малюку взять его к себе кем-то. Но у Малюка в итоге места не нашлось», — написал депутат.

По мнению парламентария, Татаров перейдет на работу в Главное управление разведки.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский уволил Андрея Ермака с должности главы Офиса президента (ОП) страны.

