На Украине заявили о попытках Зеленского лавировать с референдумом

Азаров: Зеленский пытается лавировать заявлениями о референдуме в Донбассе

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что президент страны Владимир Зеленский лавирует, заявляя, что стране следует провести некий референдум по вопросам территорий в Донбассе. Его слова приводит ТАСС.

Азаров подчеркнул, что заявления Зеленского о референдуме являются недоговорными вещами, а также абсолютно невнятными.

«Еще раз говорю, он [Зеленский] никогда народ Украины не спрашивал, а тут собираются то ли выборы, то ли референдум проводить. Пусть разъясняют тогда», — отметил он.

Ранее Зеленский заявил, что по вопросу об уступках Киева по территориям должен принимать решение украинский народ в ходе голосования. «Пойдет ли Украина на "свободную экономическую зону" в Донбассе — на этот вопрос будет отвечать народ Украины. В формате выборов или в формате референдума», — сказал он.