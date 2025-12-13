На Западе назвали безумным заявление генсека НАТО о российской угрозе

Фази: Слова генсека НАТО Рютте о российской угрозе звучат безумно

Журналист Томас Фази в соцсети X назвал безумным заявление генсека НАТО Марка Рютте о том, что Россия представляет угрозу и якобы собирается напасть на альянс.

По его словам, хорошая новость заключается в том, что в «российскую угрозу».

«Плохая новость в том, что эти психопаты, похоже, действительно делают все возможное, чтобы спровоцировать полномасштабный конфликт с Россией», — подчеркнул Фази.

Ранее Рютте заявил, что Европе необходимо готовиться к войне, подобной той, которую пережили деды и прадеды жителей региона.