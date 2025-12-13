Над двумя российскими городами раздались сильные взрывы

Shot: В Саратове и Энгельсе раздались сильные взрывы, работает ПВО

Сильные взрывы раздались над двумя российскими городами — Саратовом и Энгельсом. Об этом написал Telegram-канал Shot.

Местные жители городов сообщили, что также слышали звуки сирен тревоги. Предполагается, что над населенными пунктами активно работают силы противовоздушной обороны (ПВО).

Согласно предварительной информации, несколько украинских беспилотников уже были уничтожены. Данные о разрушениях и пострадавших пока не поступали.

Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили 47 украинских дронов над Россией. Больше всего (13) уничтожили в Тульской области.