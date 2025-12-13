Новый премьер Чехии отказался вкладывать деньги в Украину

Бабиш: Чехия не будет брать на себя гарантии по финансированию Украины

Чехия не будет брать на себя гарантии по финансированию Украины. Об этом заявил избранный премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в видеообращении, опубликованном в соцсети Х.

«Мы не будем брать никаких гарантий и не будем вкладывать никаких денег», — подчеркнул политик.

Новый премьер также подчеркнул, что Еврокомиссия должна разработать другие способы финансирования Украины. По словам Бабиша, у Чехии «казна пуста», и для ее граждан важна «каждая имеющаяся крона».

Ранее Бабиш заявил, что предоставляемая Украине помощь должна опираться на четкий план достижения мира.

11 декабря Совет Евросоюза принял решение о шестом регулярном выделении средств для помощи Украине, сумма составит около 2,3 миллиарда евро.