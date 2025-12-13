Оценены шансы Салаха забить за «Ливерпуль» до конца года

Букмекеры дают на гол Салаха за «Ливерпуль» до конца года коэффициент 1,40

Оценены шансы египетского нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха забить за клуб до конца года. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Букмекеры дают на гол Салаха за «Ливерпуль» в 2025 году коэффициент 1,40. Поставить на то, что форвард не забьет за красных до конца года, можно за 2,73.

В последних матчах 33-летний египтянин не проходит в основной состав «Ливерпуля». Салах конфликтует с главным тренером команды Арне Слотом и открыто выражает недовольство тем, что оставался в запасе три матча подряд. После этого нападающий и вовсе не летал с командой на выездной матч Лиги чемпионов против миланского «Интера».

Слот вернул Салаха в состав на матч Английской премьер-лиги с «Брайтоном», который проходит 13 декабря. Египетский футболист начал встречу на скамейке запасных, однако на 26-й минуте вышел на поле, заменив получившего травму Джозефа Гомеса. На момент публикации новости красные ведут со счетом 1:0, на 1-й минуте отличился Уго Экитике.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. За это время он провел в составе клуба 420 матчей, в которых забил 250 голов. Его трансферная стоимость составляет 30 миллионов евро.