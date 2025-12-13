Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:43, 13 декабря 2025Мир

Переход Северска под контроль России назвали сигналом Западу

Мирошник: Потеря Северска говорит о неспособности ВСУ нанести ущерб России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник прокомментировал переход Северска под контроль России. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат назвал переход Северска под контроль России сигналом Западу. По его мнению, это говорит о неспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести ущерб Москве.

«В данном случае это (потеря Северска) просто очевидный сигнал для западников о том, что Украина не располагает нужным военным потенциалом для того, чтобы нанести ущерб, ослабить (Россию) или еще что-либо, что там себе нафантазировали хозяева Украины», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Россия взяла под контроль Северск — одну из последних «крепостей» Донбасса, которая открывает путь к штурму Славянско-Краматорской агломерации. Это следует из сообщения Министерства обороны России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Евросоюз бессрочно заблокировал замороженные российские активы. В МИД оценили это решение одним словом

    Объяснена способность гениев спать по четыре часа в сутки

    Переход Северска под контроль России назвали сигналом Западу

    Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

    Военкор раскрыл цель атак ВСУ этой ночью и ответ российских военных

    Раскрыт максимальный размер выплат по больничному в 2026 году

    Раскрыт план Евросоюза в отношении России после урегулирования на Украине

    Стало известно о сомнениях Макрона в планах поехать на переговоры по Украине

    Россиянка пострадала при атаке БПЛА ВСУ

    На Западе оценили решение ЕС по активам России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok