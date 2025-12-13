Появилось видео удара «Герани» по судну с подсолнечным маслом

Военно-морские силы (ВМС) Украины опубликовали видео удара российского беспилотника «Герань-3» по танкеру VIVA с грузом подсолнечного масла. Кадры размещены в Telegram-канале военного ведомства.

Непосредственно момент удара был зафиксирован разведывательным дроном. Также выложены кадры последствий удара, снятые с борта судна.

Об атаке сообщалось ранее 13 декабря. Дрон атаковал судно VIVA, шедшее под флагом Тувалу, в исключительной экономической зоне Украины в Черном море. Танкер направлялся в Египет.