Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:25, 13 декабря 2025Бывший СССР

Появилось видео удара «Герани» по судну с подсолнечным маслом

ВМС Украины опубликовали видео удара «Герани» по судну VIVA
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Военно-морские силы (ВМС) Украины опубликовали видео удара российского беспилотника «Герань-3» по танкеру VIVA с грузом подсолнечного масла. Кадры размещены в Telegram-канале военного ведомства.

Непосредственно момент удара был зафиксирован разведывательным дроном. Также выложены кадры последствий удара, снятые с борта судна.

Об атаке сообщалось ранее 13 декабря. Дрон атаковал судно VIVA, шедшее под флагом Тувалу, в исключительной экономической зоне Украины в Черном море. Танкер направлялся в Египет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилось видео удара «Герани» по судну с подсолнечным маслом

    Российские дети массово подсели на алкогольные конфеты

    На Украине мобилизованный священник умер во время учений

    Помогавшую бездомным женщину облили кислотой

    Сафонов пропустил два мяча в победном матче ПСЖ

    Премьер Британии и фон дер Ляйен обсудили активы России

    Экс-аналитик ЦРУ предрек окончание конфликта на Украине в январе

    Глава МИД Турции назвал способ разрешения конфликта на Украине

    Раскрыты подробности крушения самолета в Подмосковье

    Трамп выступил с угрозой после гибели американских военных в Сирии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok