Пожар на территории российского монастыря попал на видео

Shot показал кадры пожара на территории Никитского монастыря

Сильный пожар разгорелся на территории Никитского монастыря в Переславле-Залесском, который является одним из древнейших в России. Видео пожара опубликовал Telegram-канал Shot.

По его данным, вечером возгорание вспыхнуло в здании общежития Никитского мужского монастыря в Переславле-Залесском, где проживали послушники и гости православной обители.

Огонь охватил верхние этажи и кровлю сооружения. К месту происшествия незамедлительно прибыли расчеты пожарных и все оперативные службы. Информация о возможных пострадавших отсутствует, причины возгорания устанавливаются.

Мужской Никитский монастырь, расположенный на севере города на живописном берегу Плещеева озера, относится к числу древнейших духовных центров России. Согласно преданию, он был основан еще в начале XI столетия и продолжает оставаться одним из наиболее почитаемых мест для паломников.

Ранее о возгорании в одном из старейших монастырей России сообщила городская администрация Переславля-Залесского. Отмечалось, что к тушению пожара привлекли расчет воинской части.