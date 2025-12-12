Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:12, 13 декабря 2025Россия

Пожар на территории российского монастыря попал на видео

Shot показал кадры пожара на территории Никитского монастыря
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Сильный пожар разгорелся на территории Никитского монастыря в Переславле-Залесском, который является одним из древнейших в России. Видео пожара опубликовал Telegram-канал Shot.

По его данным, вечером возгорание вспыхнуло в здании общежития Никитского мужского монастыря в Переславле-Залесском, где проживали послушники и гости православной обители.

Огонь охватил верхние этажи и кровлю сооружения. К месту происшествия незамедлительно прибыли расчеты пожарных и все оперативные службы. Информация о возможных пострадавших отсутствует, причины возгорания устанавливаются.

Мужской Никитский монастырь, расположенный на севере города на живописном берегу Плещеева озера, относится к числу древнейших духовных центров России. Согласно преданию, он был основан еще в начале XI столетия и продолжает оставаться одним из наиболее почитаемых мест для паломников.

Ранее о возгорании в одном из старейших монастырей России сообщила городская администрация Переславля-Залесского. Отмечалось, что к тушению пожара привлекли расчет воинской части.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС принял решение бессрочно заблокировать активы России

    Описаны 16 причин нежелания секса

    Российский боксер Гассиев нокаутировал болгарина Пулева и стал чемпионом мира

    Пожар на территории российского монастыря попал на видео

    Джеймс Бонд, «Звездные войны» и великанша. Названы лучшие игры 2025 года. Чем они поражают?

    «Они молниеносно убрали свидетеля». Как ветеран Афганистана стал киллером Ореховской группировки и отправил на тот свет 16 человек

    Пентагон перестал считать Россию противником в военных играх

    На кадрах из поместья Эпштейна заметили презервативы с лицом Трампа

    Появились подробности пожара в Никитском монастыре

    «Лента.ру» получила премию «Дзена» за нестандартную подачу новостей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok