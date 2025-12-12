Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:34, 12 декабря 2025Россия

Пожар произошел в одном из старейших монастырей России

Пожар возник в здании на территории Никитского монастыря в Переславле-Залесском
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Переславле-Залесском в одном из зданий на территории Никитского монастыря произошел пожар. О возгорании в одном из старейших монастырей России сообщило РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.

«Горит одно из зданий на территории монастыря. Глава округа на месте, привлекли дополнительно расчет воинской части, тушат», — сообщили в горадминистрации.

Другие подробности в данный момент неизвестны.

Ранее крупный пожар, произошедший в основанном примерно 400 лет назад монастыре Бернага в области Ломбардия на севере Италии, уничтожил часть исторического здания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС принял решение бессрочно заблокировать активы России

    Объяснена способность гениев спать по четыре часа в сутки

    На кадрах из поместья Эпштейна заметили презервативы с лицом Трампа

    Появились подробности пожара в Никитском монастыре

    «Лента.ру» получила премию «Дзена» за нестандартную подачу новостей

    Пожар произошел в одном из старейших монастырей России

    Назван фаворит сезона АПЛ

    Стало известно об отмене субботней встречи по Украине в Париже

    Москва прошла пик заболеваемости гриппом и ОРВИ

    В Черниговской области поврежден энергообъект

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok