01:26, 13 декабря 2025Интернет и СМИ

Раскрыт план Евросоюза в отношении России после урегулирования на Украине

Steigan заявил о планах ЕС провоцировать Россию после мира на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

После урегулирования конфликта на Украине страны Евросоюза могут попытаться продолжать провоцировать Россию. С таким мнением выступил портал Steigan.

Автор материала заявил, что формальное окончание украинского кризиса не станет настоящим миром. «...Впереди будет долгосрочный структурный альянс между ультранационалистическими украинскими силами и европейским милитаризмом», — отмечается в публикации.

По версии Steigan, украинские парамилитарные образования могут стать частью плана Евросоюза для продолжения гибридной войны с Россией. Издание предупредило, что Европа не сможет обрушиваться на Москву, «оставаясь при этом в безопасности, изолированной от ответа».

Ранее в России заявили о попытке подорвать мирный план президента США Дональда Трампа. С таким мнением выступил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

