Бывший СССР
09:52, 13 декабря 2025Бывший СССР

Раскрыто местонахождение разыскиваемого по делу Миндича бизнесмена

РИА Новости: Бизнесмен Горбуненко, разыскиваемый по делу Миндича, живет в США
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Тимур Миндич

Тимур Миндич. Фото: Еврейская община Днепра

Украинский бизнесмен Александр Горбуненко, которого связывают с соратником президента Украины Владимира Зеленского Тимуром Миндичем, проживает с супругой в апартаментах за полмиллиона долларов во Флориде. Об этом пишет РИА Новости, раскрыв его местонахождение после анализа публичных документов.

В США Горбуненко приехал в феврале 2022 года, получил временный защищенный статус (TPS). В марте 2023 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) уведомило его о выдвинутых обвинениях в хищении средств «Одесского припортового завода», который, по данным «Украинской правды», еще до 2022 года перешел под контроль Миндича.

Горбуненко скрыл информацию о своем уголовном преследовании на родине от американских властей, когда осенью того же года продлевал свое пребывание в стране. В сентябре 2024 года НАБУ сообщило США о его розыске, и агенты Homeland Security Investigations (HSI) допросили бизнесмена. В начале 2025 года его временный защищенный статус аннулировали, он был задержан в аэропорту перед вылетом в Дубай. В Южном округе Флориды открыто судебное дело Горбуненко, хотя сам он в ноябре заявлял в соцсетях о снятии обвинений и закрытии дела, но документальных подтверждений этому нет.

На его имя во Флориде зарегистрирована коммерческая фирма Gorvina.world, созданная в январе 2023 года. Ее юридический адрес совпадает с его апартаментами в городе Авентура.

10 ноября НАБУ обвинило Миндича в организации коррупционной схемы, связанной с деятельностью компании «Энергоатом». Позднее стало известно, что бизнесмен бежал из страны.

