Король Великобритании раскрыл свое состояние на фоне борьбы с раком

Король Великобритании Карл III поделился позитивными прогнозами своего лечения в специальном видеообращении к нации в рамках акции «Борись против рака 2025». Об этом сообщает APnews.

77-летний монарх заявил, что ранняя диагностика спасает жизни людей. По его словам, она позволила врачам сократить объем его лечения в следующем году. Сейчас лечение короля входит в «превентивную фазу».

Карл III призвал людей воспользоваться программами скрининга, которые помогут выявить онкологию на ранних стадиях. Это, в свою очередь, увеличит шансы на успешное лечение в случае необходимости.

Ранее король Великобритании решил публично рассказать об опыте борьбы с раком в рамках масштабной благотворительной кампании.