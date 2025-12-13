Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:10, 13 декабря 2025Из жизни

Король Великобритании раскрыл свое состояние на фоне борьбы с раком

Король Великобритании Карл III поделился позитивными прогнозами в борьбе с раком
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Король Великобритании Карл III поделился позитивными прогнозами своего лечения в специальном видеообращении к нации в рамках акции «Борись против рака 2025». Об этом сообщает APnews.

77-летний монарх заявил, что ранняя диагностика спасает жизни людей. По его словам, она позволила врачам сократить объем его лечения в следующем году. Сейчас лечение короля входит в «превентивную фазу».

Карл III призвал людей воспользоваться программами скрининга, которые помогут выявить онкологию на ранних стадиях. Это, в свою очередь, увеличит шансы на успешное лечение в случае необходимости.

Ранее король Великобритании решил публично рассказать об опыте борьбы с раком в рамках масштабной благотворительной кампании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ бросили на штурм Купянска несколько тысяч бывших заключенных. Что известно о попытках Киева контратаковать?

    Названы изменившие мир технологии СССР

    На Украине заблокируют российских исполнителей

    Южную часть России накрыл сильный шторм

    В Индии фанаты устроили погром на стадионе из-за Месси

    Снявшего видео с курящим рэпером Macan отправили на гауптвахту

    Россиянам назвали навыки для повышения заработка

    Россиянка описала соотечественников на отдыхе в ОАЭ словами «испытала испанский стыд»

    На Западе обвинили Британию в приближении мировой войны

    Жительница Подмосковья поселила у себя дома корову

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok