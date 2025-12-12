Король Великобритании записал обращение к нации о своем диагнозе

Король Великобритании Карл III обратится к нации с посланием о борьбе с раком

Король Великобритании Карл III решил публично рассказать об опыте борьбы с раком в рамках масштабной благотворительной кампании. Об этом сообщает Daily Mail.

77-летний монарх в специальном видеообращении к нации, которое покажут в эфире Channel 4 в рамках акции «Борись против рака 2025», подчеркнет важность ранней диагностики и поделится деталями собственного диагноза. Это беспрецедентный шаг для британской монархии, поскольку члены королевской семьи традиционно сохраняют конфиденциальность в медицинских вопросах.

Обращение короля было записано еще в конце ноября в Утренней гостиной Кларенс-хауса. Оно призвано поощрить британцев проходить профилактическое медицинское обследование. Монарх, который продолжает активно работать, несмотря на еженедельное лечение от рака, диагностированного в начале 2024 года, ранее уже посещал пациентов в больнице Бирмингема и откровенно говорил с ними о своем опыте борьбы с болезнью.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что в 2024 году у него обнаружили рак простаты. Кэмерон признался, что чувствовал бы себя хуже, если бы не признался, что болен. Он добавил, что ему сделали скрининг, благодаря чему он узнал диагноз.