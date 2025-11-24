У экс-премьера Великобритании обнаружили рак

Экс-премьер Британии Кэмерон заявил, что у него обнаружили рак простаты

Бывший премьер Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что в 2024 году у него обнаружили рак простаты. Политик признался в интервью The Times, что в прошлом году он сдал анализы, после чего ему пришлось делать МРТ и биопсию.

«Я не особенно люблю обсуждать мои личные интимные проблемы со здоровьем, но я чувствую себя обязанным это сделать. Будем честны — мужчины не так хороши в разговорах о своем здоровье», — отметил он.

Кэмерон признался, что чувствовал бы себя хуже, если не признался, что болен. Он добавил, что ему сделали скрининг, благодаря чему он узнал диагноз.

Экс-премьер также рассказал, что он прошел фокальную терапию рака простаты, после чего сделал еще одно МРТ в июне 2025 года.

В феврале прошлого года стало известно, что у короля Великобритании Карла III диагностировали рак. Из-за лечения политику пришлось отменить большую часть мероприятий, которые планировались в 2024 году. Врачи рекомендовали ему воздержаться и от прочих королевских обязанностей.

В октябре этого года СМИ написали, что внешний вид короля Карла III, больного раком, обеспокоил придворных.