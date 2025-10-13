Из жизни
11:35, 13 октября 2025Из жизни

Больной раком Карл III вызвал беспокойство у придворных

Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Richard Pohle / Pool / Reuters

Новые появления на публике британского монарха Карла III спровоцировали беспокойство среди подданных и сотрудников дворца. Об этом сообщает RadarOnline.

76-летний король, который продолжает борьбу с онкологическим заболеванием, появился на климатическом саммите COP30 в Лондоне заметно истощенным и бледным. «Его костюм висел на нем, он выглядел как человек, сражающийся с чем-то более серьезным, чем он хочет показать», — рассказал источник.

По словам источника, самочувствие больного раком монарха и его внешний вид серьезно обеспокоили придворных. Они якобы признают, что возможности поддерживать образ «идеального здоровья» короля больше не существует. «Они тихо готовят Уильяма к более активной роли — и быстро», — рассказал источник. Хотя в Букингемском дворце настаивают, что состояние Карла III стабильно, а он продолжает выполнять «облегченные обязанности», наблюдатели отмечают, что король выглядит «хрупким» и «уставшим». Скрыть это теперь не помогает даже редактирование снимков.

У Карла III диагностировали рак зимой 2024-го. Тогда врачи рекомендовали ему воздержаться от публичных мероприятий и прочих королевских обязанностей.

В сентябре Карл III посетил открытие больницы Midland Metropolitan University Hospital и рассказал пациенту о своем здоровье «Я не так уж и плох», — описал свое состояние он. Британский король подчеркнул, что главное в борьбе с раком — вовремя обнаружить болезнь.

