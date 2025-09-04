Карл III рассказал о здоровье на фоне борьбы с раком

Король Великобритании Карл III описал свое состояние фразой «я не так уж и плох»

Король Великобритании Карл III посетил открытие больницы Midland Metropolitan University Hospital и пообщался с онкобольными. Об этом пишет Daily Mail.

76-летний монарх побеседовал с пациентом, страдающим от рака простаты. Тот рассказал, что у него последняя стадия заболевания, и спросил о здоровье короля на фоне слухов о его физических проблемах. «Я не так уж и плох», — описал свое состояние Карл III.

Британский король подчеркнул, что главное в борьбе с раком — вовремя обнаружить болезнь. Он заявил, что надежда на излечение есть всегда. В разговоре с другим пациентом Карл III отметил, что после 70 лет его организм уже не так хорошо работает.

Несмотря на оптимизм монарха, в прессе распространяются слухи об ухудшении его здоровья. Издание Radar Online сообщило, что из-за болезни Карлу III тяжело передвигаться по собственному поместью. Теперь он ходит, опираясь на трость, и много пьет, чтобы заглушить боль.

О болезни Карла III стало известно в феврале 2024 года: он рассказал, что у него диагностировали рак. Из-за лечения Карлу пришлось отменить большую часть мероприятий, которые планировались в 2024 году.

Ранее сообщалось, что принц Уильям заставил короля Карла III подчиниться своей воле. Именно из-за этого, согласно близким к королевской семье источникам, до сих пор не состоялась встреча с принцем Гарри: монарх отказывается от нее, потому что боится рассориться с наследником.

