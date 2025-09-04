Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:23, 4 сентября 2025Из жизни

Карл III рассказал о здоровье на фоне борьбы с раком

Король Великобритании Карл III описал свое состояние фразой «я не так уж и плох»
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Richard Pohle / Reuters

Король Великобритании Карл III посетил открытие больницы Midland Metropolitan University Hospital и пообщался с онкобольными. Об этом пишет Daily Mail.

76-летний монарх побеседовал с пациентом, страдающим от рака простаты. Тот рассказал, что у него последняя стадия заболевания, и спросил о здоровье короля на фоне слухов о его физических проблемах. «Я не так уж и плох», — описал свое состояние Карл III.

Британский король подчеркнул, что главное в борьбе с раком — вовремя обнаружить болезнь. Он заявил, что надежда на излечение есть всегда. В разговоре с другим пациентом Карл III отметил, что после 70 лет его организм уже не так хорошо работает.

Материалы по теме:
В королевской семье с ужасом ждут смерти Карла III. Почему всех так пугает, что новым монархом станет принц Уильям?
В королевской семье с ужасом ждут смерти Карла III. Почему всех так пугает, что новым монархом станет принц Уильям?
8 октября 2024
Карл III вновь страдает от рака. Как развивается болезнь короля Великобритании и пора ли готовиться к похоронам?
Карл III вновь страдает от рака. Как развивается болезнь короля Великобритании и пора ли готовиться к похоронам?
28 марта 2025

Несмотря на оптимизм монарха, в прессе распространяются слухи об ухудшении его здоровья. Издание Radar Online сообщило, что из-за болезни Карлу III тяжело передвигаться по собственному поместью. Теперь он ходит, опираясь на трость, и много пьет, чтобы заглушить боль.

О болезни Карла III стало известно в феврале 2024 года: он рассказал, что у него диагностировали рак. Из-за лечения Карлу пришлось отменить большую часть мероприятий, которые планировались в 2024 году.

Ранее сообщалось, что принц Уильям заставил короля Карла III подчиниться своей воле. Именно из-за этого, согласно близким к королевской семье источникам, до сих пор не состоялась встреча с принцем Гарри: монарх отказывается от нее, потому что боится рассориться с наследником.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Если хочешь, чтобы встречи не было, пригласи меня в Москву». Зеленского позвали в Россию, но он снова ответил отказом

    ЦБ рекордно поднял курс доллара

    Россия обвинила ВСУ в попытке выдать уничтоженную «Искандером» цель за гуманитарную миссию

    В России оценили урон от торговых войн

    Медузы снова заблокировали АЭС во Франции

    В Москве робот-доставщик остановил Aurus с мигалками и попал на видео

    Живущий в США журналист-иноагент назвал одно из неприятных открытий эмиграции

    Карл III рассказал о здоровье на фоне борьбы с раком

    Москвичка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и 30 миллионов рублей

    Елена Летучая вышла на подиум в наряде с глубоким декольте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости