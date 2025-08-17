Стало известно о резком ухудшении состояния Карла III

Radar Online: Состояние больного раклм короля Карла III значительно ухудшилось

Состояние здоровья больного раком короля Великобритании Карла III резко ухудшилось в последние месяцы. Об этом стало известно порталу Radar Online от неназванных источников.

«Трость — это не просто традиционный аксессуар для королевского портрета, она стала необходимостью», — пояснил собеседник издания.

В публикации отмечается, что британскому монарху стало тяжело передвигаться по территории своего поместья в Норфолке. Он принимает алкоголь, чтобы ослабить боль, вызванную болезнью.

В июле близкие сообщали, что британский король Карл III крайне утомлен плотным рабочим графиком на фоне лечения рака. Монарх хочет работать больше, чем позволяет здоровье, и не желает идти на уступки.