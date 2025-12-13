«Роснано» решило судиться с ответственными за проект Crocus

РИА Новости: С ответственных за проект Crocus хотят взыскать миллиарды рублей

С тех, кто отвечал за одобрение и реализацию проекта Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти, хотят взыскать 11,9 миллиарда рублей. Соответствующий иск, как сообщило РИА Новости, предъявила компания «Роснано».

Данный иск называют частью планомерной работы по восстановлению капитала, прав и репутации государственной компании. Истцы полагают, что потенциальные риски проекта Crocus были очевидны с самого начала, но защитные механизмы для обеспечения интересов государства и госкомпании не были разработаны. Кроме того, ответственные лица игнорировали нормативные акты ГК. Деньги продолжали выделяться, хотя проект был убыточным, непривлекательным для инвестиций и не выполнял контрольные показатели.

В конце октября сообщалось, что финансовое состояние «Роснано» изменилось к лучшему и оздоровление практически завершилось.