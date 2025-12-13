Россиянам назвали допустимую дозу алкоголя

Кардиолог Гуляев назвал допустимой дозой алкоголя 50-70 грамм крепкого напитка

Главный кардиолог кардиологического центра ФГБУ НМИЦ ВМТ имени А.А. Вишневского Николай Гуляев рассказал россиянам, какую дозу алкоголя следует считать допустимой. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Гуляев назвал допустимой дозой алкоголя 50-70 грамм крепкого напитка. Он подчеркнул, что даже такая порция увеличивает нагрузку на сердце, сосуды и печень. Эксперт добавил, что наука и результаты независимых исследований говорят, что безопасных доз алкоголя не существует

«Таким образом, алкоголь лучше не употреблять, а если и употреблять, то лишь эпизодически -0 один-два раза в месяц в минимальной дозе и не в качестве "лекарства" для сердца», — заключил кардиолог.

Ранее диетолог, нутрициолог Софья Кованова заявила, что самым вредным сочетанием продуктов на новогоднем столе является алкоголь с салатами вроде оливье. По ее словам, спиртные напитки следует закусывать фруктовыми или овощными салатами.

