Россиянам описали порядок действий в случае задержки зарплаты

Стенякина: Работник имеет право приостановить работу в случае задержки зарплаты

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина описала россиянам порядок действий в случае задержки зарплаты. Ее слова приводит РИА Новости.

Депутат пояснила, что в случае задержки более чем на 15 дней работник имеет право приостановить свою трудовую деятельность до выплаты всей суммы задолженности, за исключением некоторых категорий, например, военных, спасателей, сотрудников скорой помощи, работников опасных производств.

Работник должен уведомить руководителя письменно и получить его подпись на своем экземпляре. Кроме того, можно подать заявление в Роструд.

«Сообщите об этом работодателю: компании обычно стараются выполнить обязательства перед сотрудником, не дожидаясь проверок со стороны Государственной инспекции труда», — добавила Стенякина. Если подобные действия не помогли, можно обратиться в профсоюз, прокуратуру или по итогу в суд.

