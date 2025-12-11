Реклама

07:01, 11 декабря 2025Экономика

Работодатели назвали самые востребованные навыки у сотрудников

Самыми востребованные навыками у сотрудников стали деловые коммуникации
Вячеслав Агапов

Фото: Inside Creative House / Shutterstock / Fotodom

Самыми востребованные навыками у сотрудников стали деловые коммуникации и продажи. Ключевые факторы, по которым выбирают соискателей, назвали аналитики hh.ru. Копия исследования есть у «Ленты.ру».

Проанализировав 21,8 миллиона упоминаний различных требований в вакансиях, размещенных на портале с января по ноябрь 2025 года, эксперты выяснили, что работодателям нужны гибкие, коммуникабельные и инициативные специалисты.

«На топ-10 "мягких" навыков приходится 27 процентов от всех компетенций, указанных в вакансиях за 2025 год, а на топ-10 "жестких" — 17 процентов», — отметила руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru Марина Дорохова.

Самым востребованным среди работодателей «мягким» навыком стали деловые коммуникации — их упоминали 1,2 миллиона раз, в 7,8 процента случаев. На втором и третьем местах оказалась клиентоориентированность: 997 тысяч упоминаний и 4,6 процента, а также работа в команде — с показателем в 925 тысяч раз и долей в 4,2 процента.

Наиболее популярным «жестким» навыком стали продажи — почти 1,6 миллиона упоминаний в вакансиях, или 7,2 процента от всех указанных компетенций. На втором месте грамотность: 481 тысяча упоминаний и 2,2 процента. Третьим по востребованности стал мерчандайзинг — 303 тысячи упоминаний и доля в 1,4 процента.

Ранее стало известно, что треть (28 процентов) граждан готовы «демпинговать» при поиске новой работы. Наибольшую гибкость в зарплатных ожиданиях проявляют молодые специалисты без опыта работы: 58 процентов в этой группе готовы пойти на переговоры по уровню дохода с потенциальным работодателем.

