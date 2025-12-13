Россияне назвали идеальные подарки на Новый год

РИА Новости: Россияне назвали деньги и гаджеты лучшим подарком на Новый год

Россияне назвали деньги, электронику и бытовую технику идеальными подарками на Новый год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании «Займер».

По данным микрофинансовой организации, большинство россиян (31,4 процента опрошенных) хотели бы получить на праздник деньги. 20,7 процента респондентов ждут под елочкой гаджеты и электронику. Еще 13,3 процента — бытовую технику и товары для дома. На четвертом месте — парфюмерия и косметика (10,1 процента). Замыкают пятерку самых желанных подарков мини-путешествия (8 процентов).

Сообщается, что в рамках исследования были опрошены более трех тысяч человек. Также уточняется, что россияне подходят к покупке новогодних подарков рационально — «стремясь найти выгодные предложения и сэкономить свое время».

Ранее стало известно, что большинство россиян (70 процентов) собирается выделить на подарки к Новому году не более 10 тысяч рублей.