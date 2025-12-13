Реклама

13:35, 13 декабря 2025

Россиянка описала соотечественников на отдыхе в ОАЭ словами «испытала испанский стыд»

Российская туристка расстроилась из-за поведения соотечественников в отеле ОАЭ
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Oleksandr Brovko / Unsplash

Российская туристка посетила курорт в ОАЭ и описала впечатления от соотечественников на отдыхе словами «испытала испанский стыд». Своими наблюдениями девушка поделилась с «Лентой.ру».

Супружеская пара Мира и Андрей из России остановились в четырехзвездочном отеле Occidental Sharjah Grand в Шардже. Они выбрали опцию все включено, в которую входили завтраки, обеды и ужины. Россиянка рассказала, что очень расстроилась, глядя на поведение своих сограждан в ресторане гостиницы. «Там большими буквами было написано, что еду выносить нельзя. Но русские туристы складывали ее в пакеты во время завтрака. А одна женщина положила закусанную булочку себе в карман», — поделилась Мира.

По словам девушки, так поступали только возрастные россияне от 45 лет. Нажитую провизию в виде яиц и огурцов они приносили прямо к бассейну, чтобы продолжить трапезу у воды. При этом в двух кварталах от отеля находилось заведение со стоимостью обедов до тысячи рублей. «Просто если вы хотите есть, то зачем брать опцию, рассчитанную только на завтраки? Можно приобрести all inclusive, а разница составит не более двадцати тысяч. И это лучше, чем демонстрировать на камеру кражу еды», — добавила россиянка.

Путешественница также отметила, что граждане РФ часто набирали в столовой больше продуктов, чем могли съесть и оставляли объедки на месте. Поэтому руководство заведения каждый день вывешивало табличку на русском языке с количеством выброшенных килограммов еды.

Ранее житель Бали описал поведение россиян на острове словом «неподобающее». Выяснилось, что больше всего балийцы жалуются на российских туристов, которые арендуют скутеры.

