Бывший СССР
21:34, 13 декабря 2025Бывший СССР

Служивший в «Азове» с 2014 года фотограф и военный ликвидирован ВС России

Ликвидирован служивший в «Азове» с 2014 года фотограф и военный ВСУ Ганущак
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Российские бойцы уничтожили фотографа, оператора и военнослужащего Руслана Ганущака, который с 2014 года служил в батальоне «Азов» (признан в России запрещенной террористической организацией), используя позывной Остап. Об этом сообщает Telegram-канал «ZАЧИСТКА».

«Снимал кадры с передовой, зачастую фиксируя преступления Украины на Донбассе», — написали авторы канала.

Отмечается, что с начала специальной военной операции Ганущак создавал материалы о боевых действиях, его работы видели в США и Великобритании.

Ранее в Харьковской области ликвидировали командира артиллерийской батареи ВСУ. Уточняется, что позиция, где был уничтожен украинский военнослужащий, располагалась в районе населенного пункта Посреднее.

