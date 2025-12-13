Служивший в «Азове» с 2014 года фотограф и военный ликвидирован ВС России

Ликвидирован служивший в «Азове» с 2014 года фотограф и военный ВСУ Ганущак

Российские бойцы уничтожили фотографа, оператора и военнослужащего Руслана Ганущака, который с 2014 года служил в батальоне «Азов» (признан в России запрещенной террористической организацией), используя позывной Остап. Об этом сообщает Telegram-канал «ZАЧИСТКА».

«Снимал кадры с передовой, зачастую фиксируя преступления Украины на Донбассе», — написали авторы канала.

Отмечается, что с начала специальной военной операции Ганущак создавал материалы о боевых действиях, его работы видели в США и Великобритании.

Ранее в Харьковской области ликвидировали командира артиллерийской батареи ВСУ. Уточняется, что позиция, где был уничтожен украинский военнослужащий, располагалась в районе населенного пункта Посреднее.