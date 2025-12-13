Реклама

11:50, 13 декабря 2025Бывший СССР

Стало известно о подземном городе ВСУ у Славянска

Живов: ВСУ в боях за Славянск и Краматорск будут использовать подземные укрытия
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в боях за Славянск и Краматорск будут широко использовать подземные укрытия, их множество в городах. Об этом заявил aif.ru военный эксперт Алексей Живов.

«Донбасс — это промышленный мегарегион. Там в каждом городе по две-три шахты, два-три крупных завода с бункерами и подобными делами», — высказался он. Эксперт отметил, что бои за последние крупные города Донбасса могут длиться около года.

Российская армия штурмует Красноармейск (украинское название — Покровск) и Мирноград порядка года, пояснил он. Если сохранятся те же подходы и темпы, бои за Славянск и Краматорск потребуют того же времени.

Ранее стало известно, что Россия взяла под контроль город Северск, одну из последних «крепостей» Донбасса, которая открывает путь к штурму Славянско-Краматорской агломерации. Это важнейший город в зоне специальной военной операции, считает военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Мы сейчас начинаем операцию по освобождению последней агломерации — Славянско-Краматорской. Это выход на Славянск. Дальше там Красный Лиман. Это высоты, которые мы долго брали и взяли, наконец», — прокомментировал он.

